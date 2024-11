La cura Maslarinos funziona subito per la Nuova Icom Selargius, che dopo un mese di digiuno nel campionato di Serie A2 Femminile supera la Cestistica Spezzina e prende una boccata d'ossigeno in classifica (65-54).

Buona reazione emotiva e tecnica per le giallonere, che poche ore dopo l'insediamento del nuovo tecnico (succeduto a Jonata Chimenti) hanno saputo approcciare il match con aggressività, portandosi subito in vantaggio sul 12-5 con un semigancio vincente di Favre. Dopo un timeout di coach Corsolini, le liguri riprendono a macinare gioco e al 10' impattano a quota 16 con un canestro di Mbaye.

L'equilibrio prosegue nel secondo quarto, con la Spezzina che prova ad accorciare e il San Salvatore che puntualmente ricaccia ogni assalto, ma senza mai andare oltre le 6 lunghezze di vantaggio. Al rientro in campo dopo la pausa lunga, la Nuova Icom piazza l'allungo con Pinna, autrice della tripla che regala per la prima volta il +9. Anche in questo caso, però, La Spezia trova il modo per ripotrarsi in carreggiata con Missanelli, autrice della conclusione vincente che vale il -2. Nel momento di massima pressione, però, le selargine non si scompongono: prima una tripla di Ceccarelli, poi la buona mira ai liberi nei minuti conclusivi consentono di blindare il secondo successo stagionale.

Decisivo il contributo di Favre (17 punti e 9 rimbalzi) e della capitana Ceccarelli (16 personali, ancora con 9 rimbalzi). L'attesissima ex Granzotto, invece, si è fermata a 10 punti, 4 rimbalzi e altrettanti assist.

San S. Selargius-Spezzina 65-54

Nuova Icom Selargius: Mura 3, Berrad 10, Favre 17, Thiam 7, Ceccarelli 16, Madeddu 2, Ingenito 4, Pinna 6, Valenti ne, Lapa ne, Porcu ne, Corongiu ne. Allenatore Maslarinos

Cestistica Spezzina: Mbaye 9, D’Angelo 11, Moretti 3, Granzotto 10, Missanelli 12, Templari 3, Diakhoumpa 6, Guzzoni, Guerrieri ne, Varone ne. Allenatore Corsolini

Parziali: 16-16; 29-26; 50-41

