C’è l’accordo su tutto: Mario Masia sarà il prossimo allenatore del Lanusei (Eccellenza). Il tecnico emergente, classe 1986, che nelle ultime due stagioni ha allenato l’Idolo ottenendo la storica promozione degli arzanesi in Eccellenza, è originario di Lanusei. Con la società ogliastrina biancorossoverde ha giocato nelle giovanili e i primi due anni in Serie D. Ha inoltre indossato le maglie di Tortolì, Olbia e Nuorese. E' stata quindi trovata l'intesa con la società. Per Masia una grossa soddisfazione considerato che è la squadra del suo paese. Con questa maglia è cresciuto e ha chiuso la carriera. L’obiettivo è quello di ottenere il massimo: con una società seria non può essere altrimenti. Il Lanusei è reduce da sette stagioni in D. La rosa sarà stravolta. Si ripartirà quasi da zero. “Crediamo nella sua professionalità e nel suo talento, perciò abbiamo scelto di condividere con lui un percorso di crescita e di riscatto", si legge nel comunicato della società. "Cercheremo di affrontare la nuova stagione con i piedi per terra, ma anche con tanto entusiasmo e voglia di far bene. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Mario e siamo certi che tutta la nostra comunità sarà capace di accompagnare lui e tutto il Lanusei Calcio in questa nuova sfida”. Masia commenta la nuova esperienza: “Ringrazio la società per la fiducia accordata e saluto tutti i tifosi che hanno sempre dimostrato entusiasmo e calore per la squadra. Abbiamo l’ambizione di fare il meglio possibile. Fare calcio fatto bene, come ai livelli del semi professionismo. Lanusei lo permette, per la serietà della società, per le infrastrutture e per la storia della società, che negli anni ha acquisito fascino per molti allenatori. Per me è davvero un orgoglio stare a Lanusei essendo del paese. Sono cresciuto nelle giovanili del Lanusei e ho terminato la mia carriera”.

© Riproduzione riservata