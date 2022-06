Marianna Lauro vince in Croazia il Sirius Open, torneo di wheelchair tennis disputato sulla terra battuta di Zagabria.

Il successo. Nel torneo, disputato con la formula del “round robin”, la 42enne di Ploaghe, tesserata per l'Asdc Sardinia Open, ha vinto i tre match in programma, battendo in due set la britannica Robyn Love e in tre la tedesca Britta Wend e la britannica Ruby Bishop.

© Riproduzione riservata