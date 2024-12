Una giornata non proprio tra le migliori, l’ultima di andata della serie A1 maschile. La Marcozzi, sconfitta dalla Bagnolese e perde il primato, ora nuovamente nelle mani del Carrara, vittorioso sul TT Sassari. In A2 maschile prende il largo il Muravera che festeggia anche il primato in A2 femminile.

Serie A1 maschile

La sconfitta per 4-1 con la Bagnolese non era certo attesa. Ma è arrivata ed è la prima della stagione, giunta dopo il primo campanello d’allarme venerdì a Messina nel recupero della quinta giornata, terminato 3-3.

A Bagnolo San Vito la partita è iniziata con la sconfitta dell’indiano Chandra con Francisco Sanchi, numero due d’Italia, seguita dall’altro K.O. quello di Rossi che rimonta due set a Provost ma cede 11-9 al quinto. Non va meglio a Vallino Costassa battuto da Piccolin, numero quattro d’Italia. Rossi compie il suo capolavoro di giornata battendo Sanchi 14-12 al quinto set (risalendo dal 7-10), nulla da fare per Chandra battuto in cinque set da Piccolin.

Disco rosso a Carrara per il TT Sassari che si è presentato senza Pistej e Ismailov. I campioni d’Italia hanno vinto 4-0 con Mutti, Bobocica, in cinque set su Puppo e due punti di Andrade Selgas.

Serie A2 maschile

Nel girone A si rivede il Santa Tecla Nulvi che a Bolzano vince la sua quarta partita (deve recuperarne tre). Il Sud Tirol è battuto 4-1 con doppiette di Mongiusti e Koldas. Il derby del girone B ha detto Muravera che ha battuto la Marcozzi 4-0 e rafforza il primo posto con le inseguitrici a meno tre. Ha iniziato Giordano, seguito da Lillo vittoriosi rispettivamente su Rosca e Martinalli. Entrambi rimontati dal 2-0 e vittoriosi al quinto. In tre set Poma su Kuznestov e Lillo su Rosca.

Serie A2 femminile

Nel weekend terzo concentramento. Nel girone B, a Torino, due vittorie per il Norbello Blu, secondo. 4-0 sul Silver Lining e nel derby con il Quattro Mori, battuto con lo stesso punteggio anche dal Verzuolo. Girone C a Forlì, Muravera “B” in testa alla classifica, due vittorie su Athletic Club e nella sfida in famiglia con il Muravera “A”, che a sua volta ha pareggiato con la Bagnolese.

A Molfetta, nel girone D, il TT Sassari vince 4-0 il derby con il Norbello Giallo (battuto anche dall’Ennio Cristofaro), e pareggia 3-3 con Jesi.

