Marcozzi e TT Sassari continuano a tallonare l’Apuania Carrara in serie A1 maschile. La fuga di Santa Tecla Nulvi e Muravera nei due gironi della A2 maschile lascia prevedere un finale di stagione che potrebbe riservare più di una soddisfazione.

Serie A1 maschile

Vincono le prime tre, Carrara, Marcozzi e TT Sassari, mentre il Norbello è ancora in una situazione critica ma non ancora compromessa. La squadra del Guilcer è stata ospita della capolista Carrara ed è stata battuta 4-1. Prova incoraggiante dell’argentino Alto, che ha battuto lo svedese Brodd, in precedenza era stato superato nel match di apertura da Matteo Mutti. Sconfitte per Galvano in tre set da Bobocica e lo stesso Mutti, e Marco Cappuccio con Brodd.

La Marcozzi ha praticamente passeggiato a Prato, dove ha vinto 4-0. Toscani rimaneggiati con Adeyemo infortunato, che ha dato subito via libera a Chandra. Lo stesso indiano ha chiudo in conti battendo Allegranza. L’atleta toscano dato filo da torcere a Vallino Costassa che si è imposto al quinto set, tutto facile per Rossi con Csaba Kun.

Il TT Sassari non è da meno me deve spendere più energie per vincere 4-2 a Servigliano. Inizia bene Pistej in tre set su Khanin, segue Ashimyu che perde con Angles. I successivi tre incontri si concludono al quinto. Due li vince Andrea Puppo su Faso e Khanin, l’altro lo perde Pistej su Angles. Sassari chiude con Baciocchi in tre set su Faso.

Serie A2 maschile

Altra impresa del Santa Tecla Nulvi che vince 4-1 a Reggio Emilia, ora comanda il girone A con tre punti di vantaggio sulla stessa squadra emiliana. Mongiusti, per infortunio, gioca da fermo e perde in avvio con Spelbus. Arrivano in rapida successione i punti di Koldas, due, e Costantino Cappuccio, prima del capolavoro di Mongiusti che supera in cinque set Cipriano.

Nel girone B il Muravera batte 4-1 il Pescara ed è a un passo dalla promozione. Tutto come da pronostico con due punti dello spagnolo Alberto Lillo e uno ciascuno di Poma e Giordano. La più diretta inseguitrice è distante sei punti, il Torre Del Greco che ha battuto la Marcozzi 4-2 in un match durato quasi cinque ore con sei partite al quinto set. Per la squadra cagliaritana punti di Rosca e Kuznetsov.

Serie A2 femminile

Il Norbello Giallo è primo nel girone B grazie ai successi con Novara e Verzuolo, nel concentramento di Cormano. Il Muravera “B” mantiene il primato nel girone C, a Chiavari ha pareggiato con Carrara e battuto la Bagnolese

