L’ultima giornata di andata, e ultima del 2021, dei campionati di tennistavolo ha sancito un altro importante traguardo. Il Norbello si è qualificato alla Final Four della Coppa Italia femminile, e farà compagnia alla Marcozzi, già ammessa alla competizione maschile. Le finali di Coppa si giocheranno a Napoli l’8 e 9 gennaio nella storica Palestra Partenope. La Marcozzi troverà sulla sua strada il Messina, mentre il Norbello affronterà la Bagnolese.

A1 FEMMINILE. Battendo a Casamassima l’Ennio Cristofaro per 4-0, il Norbello aggancia l’Eppan al terzo posto e conquista un posto nella Coppa Italia. C’era incertezza nei primi due incontri, ma Sikorska e Kukulkova hanno vinto in tre set le rispettive battaglie rispettivamente contro Akpan e Yovkova. Giulia Cavalli ha battuto Leogrande, e Sikorska ha concesso l’unico set della partita alle pugliesi, per poi rimontare e battere Yovkova.

Il Quattro Mori ha pareggiato 3-3 a Cortemaggiore. Senza Dragoman e Plaian è stata una gara sempre all’inseguimento. Due punti di Clapa tengono aperta la partita, nell’ultimo match Wej Jian (all’esordio stagionale in A1) firma il pari in quattro set superando Roncallo, incurante dei quasi trentacinque anni in più dell'avversaria.

A1 MASCHILE. La Marcozzi consolida terzo posto e Coppa Italia vincendo a Prato 4-0. Nonostante il punteggio, non è stata una passeggiata ma la squadra di Curcio ha messo in mostra la sua solidità, vincendo ben nove set sul filo di lana. Campos ha vinto il primo match in rimonta con Bisi, più agevole per Amato contro Cappuccio. Giovannetti perde il primo set con Merzlikin, poi costruisce la rimonta con tre set vinti al fotofinish. Anche Amato deve sudare ogni punto, e la spunta su Bisi in tre set. Venerdì il Norbrelo era stato sconfitto a Messina per 4-0.

A2 MASCHILE. Nuovo pareggio per 3-3 del TT Sassari, il quarto, stavolta contro l’Antoniana Pescara. Il punto di iniziale di Poma, che supera Galdieri ai vantaggi del quinto set, sarà alla fine decisivo, perché Morato supera Giammarino, poi tre sconfitte di fila. Nell’ultimo match decide Ashimiyu con tre set in fotocopia su Giammarino.

