Domani e domenica, in Toscana, si correrà il 2º Trofeo Coppa Comsuma, data d’apertura de Trofeo Italiano Velocità Montagna centro e nord e, a rappresentare la Sardegna, ci sarà il portacolori della Porto Cervo Racing Marco Satta, pilota di Nuxis che affronterà il percorso di 8450 metri disegnato tra Pelago e il Passo della Consuma sulla Nova Proto NP01 del Team Faggioli.

Intanto, il giovane Valentino Ledda, portacolori dell’Aci Team Italia, nel weekend sarà impegnato a Maggiora nello Stage Off Road Aci Sport organizzato dalla Scuola Federale “Michele Alboreto” in collaborazione con Yamaha Motor Europe filiale Italia per supportare il percorso di crescita di quattro talentuosi piloti Under17.

Alle 18.30 di giovedì 30 marzo, al Colosseo, invece, verrà invece presentato il Campionato Italiano Rally Junior, a cui nastri di partenza coi colori dell’Aci Team Italia ci sarà per la prima volta un equipaggio tutto sardo, quello formato dal pilota di Torralba Antonio Gudenzi e dal navigatore di Santa Maria Coghinas Marco Demontis.

Rally Italia Sardegna. In attesa della 20ª edizione del Rally Italia Sardegna, data italiana del mondiale Wrc in programma dal primo al quattro giugno, emergono le prime novità in merito a una serie di eventi collaterali ecosostenibili ed educativi del programma Ris Green.

“Come Automobile Club Sassari abbiamo accettato con slancio la collaborazione nell'ambito del progetto RIS Green collegato alla tappa del Campionato del Mondo Rally in Sardegna”, ha commentato il Presidente dell’Automobile Club Sassari Giulio Pes di San Vittorio. “Ciò che mi dà maggiore soddisfazione è la grandissima richiesta da parte degli istituti scolastici e dei comuni che desiderano ospitare una data del nostro progetto “Wrc nelle scuole”.

“Con “Wrc nelle Scuole” prosegue l’attività formativa negli istituti scolastici”, ha aggiunto Alberto Marrone, Direttore dell’Automobile Club Sassari. “In merito alla mobilità sostenibile, con la collaborazione del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (Cipnes) è in programma un corso teorico-pratico, basato su tecniche specifiche, per l’impiego ottimale e la massimizzazione dell’autonomia del veicolo elettrico. Previsto anche un summit sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e sulle scelte delle amministrazioni comunali in merito all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. A tal proposito verrà evidenziato il progetto avviato dall’Ospedale Mater Olbia”.

Rally Terra Sarda. La manifestazione organizzata dalla Porto Cervo Racing, giunta ormai all’undicesima edizione, per il secondo anno consecutivo sarà la data conclusiva della serie Tour European Rally. Ma non solo. Perché la novità del 2023 è l’inserimento del rally smeraldino su asfalto, in programma il 6-8 ottobre, nella nuova Ter W Series, serie che internazionale che prevede tra le proprie tappe anche il neozelandese Otago Rally, il Rallye Antibès Côte d’Azur e il Sol Rally Barbados.

Soddisfatto il presidente della Porto Cervo Racing, Mauro Atzei: “Il Rally Terra Sarda, già appuntamento conclusivo del Tour European Rally, viene premiato con l’entrata nella nuova serie mondiale prevista nel 2023 dal promoter. L’ennesima conferma della bontà del lavoro svolto in occasione della decima edizione della gara, evento che ha confermato grande respiro internazionale coinvolgendo quindici diverse nazioni. Una nuova e grande opportunità per tutta la Sardegna, non solo per la Gallura, pronta ad accogliere i protagonisti di questo nuovo ed ambizioso progetto TER W Series. Un ringraziamento particolare all’Assessorato al turismo e all’Assessorato allo Sport Regione Sardegna, fondamentali nel supporto alla valorizzazione del marchio Sardegna”.

Karting. Dopo il round di apertura disputato ad Alghero il 12 marzo, la seconda data del Campionato Regionale Karting, valida per la Coppa Italia di Zona 9, si disputerà il 7 maggio sul circuito Sestugo di Sestu. A organizzare la data sestese sarà la Shardana Motorsport di Cagliari. Lo slittamento della seconda giornata al 7 maggio è la conseguenza dell’annullamento della prova inizialmente prevista a Girasole il 23 aprile.

