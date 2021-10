Marco Sanna, 52 anni da compiere, una vita da mediano, è ancora legatissimo ai colori rossoblù del Cagliari, col quale ha giocato 6 brillanti stagioni, insieme a giocatori come Enzo Francescoli e Gianfranco Matteoli, a cui copriva le spalle, spesso baluardo insuperabile per i fantasisti avversari, vedi Roberto Baggio, col quale ha ingaggiato duelli memorabili. Dopo il Cagliari altre esperienze col Torino e Sampdoria, prima del rientro in Sardegna. Marco Sanna analizza il momento delicato della squadra allenata da Walter Mazzarri. "Mercoledi sera con la Roma ottima partita, persa per un errore.- spiega - Ma il Cagliari c'è e merita un'altra classifica". Sul futuro della squadra Sanna è ottimista. "Domenica impegnativa trasferta a Bologna - aggiunge - Ma il Cagliari può fare bene dappertutto". Marco Sanna è valente allenatore da 12 stagioni. L'ultima trascorsa alla Nuorese."Aspetto una chiamata da una società seria - precisa - E se ci sarà da salvare una compagine mi impegnerò al massimo per raggiungere lo scopo".

