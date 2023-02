Marco Piras è il nuovo allenatore del Sant’Elena (Eccellenza). Dopo le dimissioni di Nicola Agus, la società non ha perso tempo scegliendo subito il sostituto. Un tecnico di grande esperienza che nella scorsa stagione ha guidato il Guspini. Una annata sfortunata culminata dalla sconfitta ai playout contro il Li Punti. Quattro anni prima, ancora col Guspini Piras, subentrato sempre a dicembre, aveva preso in mano i biancorossi in ultima posizione ottenendo poi la salvezza con due turni di anticipo.

Piras è esperto in salvezze apparentemente impossibili (come quelle con Muravera, Barisardo e Carloforte) ma non solo. Anche altri ottimi risultati, come il salto di categoria conquistato con la Monreale in Promozione.

Adesso l’avventura col Sant’Elena con l’obiettivo di rilanciare la squadra terminata in zona playout. «Non ha bisogno di presentazioni - dice il presidente, Luca Meloni – Abbiamo parlato. Conosce il valore dell’organico. Siamo certi potrà far bene».

Domenica prossima, alle 15, l'esordio in panchina: il Sant’Elena è atteso sul campo del Monastir. Uno scontro diretto delicatissimo in chiave salvezza.

© Riproduzione riservata