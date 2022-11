La marina di Arbus e Porto Palma (Tunaria) hanno ospitato domenica il Campionato italiano assoluto di sup wave FISW Surfing.

Questa disciplina agonistica si pratica con la tavola da sup e la pagaia, con cui si cavalcano le onde. La gara di ieri, organizzata dalle asd Natura 360 di Villacidro e Sup Adventures di Carloforte, ha offerto uno spettacolo sportivo avvincente nonostante le condizioni meteo impegnative. A sfidarsi nell'open maschile 14 atleti, provenienti da tutta Italia, tra cui quattro sardi (Mario Maurandi, Roberto Sanna, Riccardo Piana e Riccardo Frau), tre le atlete degli open femminili: Arianna Soldani, Greta Benvenuti e Evelina Colbu.

La finale maschile ha decretato il podio per Marco Geracitano, primo classificato seguito dal carlofortino Mario Maurandi, il terzo posto per Giordano Bruno Capparella e il quarto per Gaetano Scandurra. Il primo posto della finale femminile è andato a Arianna Soldani, secondo posto per Greta Benvenuti e terzo per Evelina Colbu. Atleti e atlete, cui questa competizione ha permesso di entrare nel ranking nazionale, sono stati premiati dal del vicesindaco del comune di Arbus Simone Murtas e dall’assessore al Turismo William Collu.

