Marco Dessì vince a Cagliari. Il tennista sardo, tesserato per il Tc Viterbo, ha onorato la sua prima testa di serie vincendo il torneo Open maschile disputato in contemporanea con i Campionati Italiani di Seconda Categoria sui campi del Tc Cagliari. Entrato in corsa dalle semifinali non ha concesso set ai suoi avversari, battendo 6-3, 6-1 il 2.5 Edoardo De Filippo in semifinale e 6-0, 6-3 il 2.4 “padrone di casa” Nicola Porcu, che in semifinale aveva estromesso con un doppio 6-4 il numero 2 del seeding Gian Rocco De Filippo (2.4).

