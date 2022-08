Era il suo terzo campionato europeo, sempre sulla distanza dei 5 km. Un campionato europeo dominato dagli azzurri, con la vittoria di Gregorio Paltrinieri e il secondo posto di Domenico Acerenza, in cui il cagliaritano Marcello Guidi non si è tirato indietro cogliendo un buon ottavo posto, al termine di una gara intensa sul litorale di Ostia con un clima tutto sommato tiepido e buone condizioni per ciò che concerne le correnti, a discapito di quanto si temesse alla vigilia.

Guidi, portacolori delle Fiamme Oro-Rari Nantes Cagliari, si è classificato in ottava posizione con il tempo di 52’44’’0 in una prova di elevato contenuto tecnico vinta da Paltrinieri in 52’13’’5 davanti all’altro azzurro Domenico Acerenza, capace di fare suo l’argento in 52’’14’’2. Il cagliaritano ha sempre militato nelle posizioni di testa, rimanendo nel corso dei tre giri in programma tra le prime quattro posizioni. Una leggera brezza, qualche onda, mare grigio verde, in lontananza l’eco delle grida concitate dei tifosi: uno scenario splendido ha fatto da contorno al trionfo italiano in cui Marcello Guidi ha recitato la sua parte dando il meglio di sé.

“Ho dato il massimo, non ho recriminazioni’’, il suo commento. “Il livello era altissimo, la gara è stata subito tirata e gli avversari erano in grande condizione. Ho cercato di stare davanti il più possibile, peccato aver pagato un po’ nel finale’’. Ora, testa rivolta alle prossime sfide. “Il 2022 è stato il mio anno migliore’’, conclude. “Adesso mi riposerò un po’, poi riprenderemo con gli allenamenti, pronti a fare tesoro di quanto appreso in questa stagione’’.

