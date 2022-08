Una nuova convocazione in azzurro per il suo terzo campionato europeo. Marcello Guidi si sta preparando per l'appuntamento principale della stagione, che lo vedrà impegnato il 18 mattina a Ostia sulla 5 chilometri in acque libere. Accanto a lui non mancherà il campione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri, che disputerà anche la distanza doppia. Le sfide si prospettano avvincenti, il parterre sarà di prestigio e il fondista tesserato per le Fiamme Oro-Rari Nantes Cagliari è pronto a dire la sua.

Costanza, maturazione e solidità. Sono i tre punti fermi di Guidi che in questo 2022 si è laureato per ben due volte campione italiano: la prima sui 5 km in vasca, la seconda sui 5 km in acque libere a Piombino. Non solo titoli italiani: Guidi ha, inoltre, colto un ottimo secondo e terzo posto in occasione della Coppa Len, togliendosi la soddisfazione, in una delle prove, di battere proprio Gregorio Paltrinieri. Gli allenamenti procedono bene, nuovamente a intensità massima dopo una settimana di stop a causa del Covid. “Sono abbastanza contento di quest’anno e i campionati europei sono una nuova sfida da vivere con entusiasmo’’, commenta Guidi. “Sto nuotando con serenità, circa novanta chilometri alla settimana, ma stiamo svolgendo anche lavori più intensi in modo tale da poter rendere bene su una prova come quella della 5 km’’.

Una prova che Guidi ha disputato più volte nel corso della sua carriera agli Europei, classificandosi quinto nel 2018 e sesto lo scorso anno. “Sicuramente rispetto al passato c’è una esperienza maggiore che può fare la differenza’’, aggiunge. “Nelle scorse edizioni mi è mancato qualcosa nel finale. Aspetto su cui stiamo lavorando per essere efficienti al massimo’’. Efficienza che l’intero movimento del nuoto sardo ha dimostrato nel 2022. “Per il movimento isolano è stata una stagione unica’’, conclude, “sono molto contento dei risultati ottenuti dai miei colleghi e spero che tanti altri ragazzi possano migliorarsi raggiungendo i propri obiettivi’’.

© Riproduzione riservata