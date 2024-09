Non ci saranno tennisti sardi nel tabellone maschile del terzo dei sei tornei Itf Combined (300 mila euro di montepremi complessivo) organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi in terra battuta del Forte Village di Santa Margherita di Pula, l’unico sardo arrivato nel turno decisivo delle qualificazioni, il torresino Matteo Mura, è stato sconfitto 6-2, 6-1 da Alessandro Spadola. Mura rimarrà comunque al Forte, impegnato nel tabellone principale del doppio in coppia con Marco Dessì, cagliaritano della Calabria Swim Race. I due saranno in campo domani per affrontare Tobia Baragiola Mordini e Samuele Seghetti.

Nelle qualificazioni femminili, ottimo esordio della portacolori del Tc Cagliari, Marcella Dessolis, che l’ha spuntata col punteggio di 6-3, 3-6, 10-8 sull’ucraina Mariya Poduraeva. Match tiebreak amaro per la sorella maggiore Barbara, sempre tesserata per il Tc Cagliari, che è stata invece sconfitta 6-3, 4-6, 10-6 dall’ucraina Krystyna Pochtovyk in un match in cui è stata condizionata da un problema al quadricipite della gamba destra.

Sconfitte in due set per Sofia Del Balzo Ruiti del Ct Decimomannu (6-1, 6-1 contro la romena Arina Vasilescu), per le giocatrici del Tc Cagliari Anna Barlini Pischedda (6-0, 6-2 dalla svedese Lisa Zaar) e Beatrice Zucca (battuta 6-0, 6-0 da Federica Urgesi) e per Giorgia Rossi, tesserata del Tc Arzachena superata con un doppio 6-0 da Camilla Gennaro).

Nel tabellone principale del doppio, le sorelle Dessolis non sono scese in campo contro la marocchina Yasmine Kabbaj e la slovena Ela Nala Milic. Beatrice Zucca esordirà, in coppia con l’argentina Maria Florencia Urrutia, contro Urgesi e Samira De Stefano.

© Riproduzione riservata