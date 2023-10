Nel girone A di Promozione in testa alla classifica marcatori, con cinque reti, sempre la coppia Erik Bottegal (Idolo) e Marco Boi (Tortolì). Entrambi sono rimasti a secco nella scorsa giornata, la quarta.

Dietro il duo, un quartetto, con tre marcature, formato da Abdoulaye Mboup (Castiadas), Daniele Pilosu (Guspini), Lamin Jammeh (Idolo) e Federico Ojeda Perez (Selargius). Mboup ha vinto il titolo nella scorsa stagione. L’ex Sant’Elena, pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico Cristian Dessì, è protagonista di un buon avvio.

Nel girone B, sono addirittura in sei al comando con cinque gol. Si tratta di Andrea Usai (Lanteri), Lorenzo Zela (Posada), Andrea Iesu (Santa Giusta), Ezequiel Franchi (Siniscola), Emanuele Fini (Stintino) e Domenico Saba (Usinese). Con quatto reti Giuseppe Meloni (Alghero), Salvatore Pilo (Sennori) e Oscar Kevin Foddai (Usinese). Tutti giocatori di alto livello che hanno sempre lottato per il titolo di capocannoniere. In particolare Meloni, giocatore di categoria superiore. Sempre nelle prime posizioni Usai, Zela e Iesu.

GIRONE A

5 RETI

Erik Bottegal (Idolo)

Marco Boi (3 rig.) (Tortolì)



3 RETI

Abdoulaye Mboup (1 rig.) (Castiadas)

Daniele Pilosu (1 rig.) (Guspini)

Lamin Jammeh (1 rig.) (Idolo)

Federico Ojeda Perez (2 rig.) (Selargius)



2 RETI

Bruno Floris (Arbus)

Francesco Tumatis (Atl. Cagliari)

Alberto Tiddia (1 rig.) (Gonnosfanadiga)

Edgar Meissa Baraye (Lanusei)

Dominick Joseph Parisi (Lanusei)

Gianni Prieto (Lanusei)

Federico Anedda (Monastir K.)

Mauro Ragatzu (1 rig.) (Monastir K.)

Gabriele Pisano (Selargius)

Nicola Manca (Terralba)



GIRONE B

5 RETI

Andrea Usai (1 rig.) (Lanteri)

Lorenzo Zela (2 rig.) (Posada)

Andrea Iesu (Santa Giusta)

Ezequiel Franchi (1 rig.) (Siniscola M.)

Emanuele Fini (Stintino)

Domenico Saba (2 rig.) (Usinese)

4 RETI

Giuseppe Meloni (1 rig.) (Alghero)

Salvatore Pilo (Sennori)

Oscar Kevin Foddai (Usinese)

3 RETI

Stefano Mereu (1 rig.) (Alghero)

Federico Fernando Ferrari (Bonorva)

Hernan Salazar (2 rig.) (Bonorva)

Mauro Florenzano (1 rig.) (Lanteri)



