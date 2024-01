Mauro Ragatzu sta dominando la classifica dei bomber del girone A di Promozione. Nella 16esima giornata, l’attaccante della capolista Monastir ha realizzato il 19esimo centro. Ha firmato, su rigore (il settimo gol dal dischetto), il gol del vantaggio contro il Tortolì, incontro poi terminato 3-0. Staccatissimo il centravanti del Castiadas, Carlos Mboup, autore finora di undici reti. Sul gradino più basso del podio Erik Bottegal dell’Idolo.

Nel girone Nord, sempre in testa Domenico Saba dell’Usinese con quindici reti. Rincorrono, a dodici, Ezequiel Franchi (Alghero), Andrea Usai (Lanteri) e Lorenzo Zela (ex Posada, ora all’Arzachena in Prima categoria). Dieci marcature per Giuseppe Meloni dell’Alghero e Andrea Piredda della Nuorese.

GIRONE A

19 RETI

Mauro Ragatzu (7 rig.) (Monastir K.)



11 RETI

Abdoulaye Mboup (7 rig.) (Castiadas)



9 RETI

Erik Bottegal (Idolo)



8 RETI

Federico Perez Ojeda (2 rig.) (Selargius)

Marco Boi (4 rig.) (Tortolì)



7 RETI

Marco Atzeni (Arborea)

Buba Darboe (Calcio Pirri)



6 RETI

Omar Loi (Calcio Pirri)

Simone Mura (Orrolese)

Gabriele Pisano (Selargius)



5 RETI

Mattia Erbì (Arborea)

Bruno Floris (Arbus)

Matteo Cardia (Castiadas)

Nicolò Agostinelli (Guspini)

Daniele Pilosu (1 rig.) (Guspini)

Mattia Casciello (Selargius)

Manuel Piras (Terralba)



4 RETI

Francesco Tumatis (Atl. Cagliari)

Guglielmo Falciani (1 rig.) (Castiadas)

Nicola Ligas (3 rig.) (Cus Cagliari)

Lamin Jammeh (1 rig.) (Idolo)

Gabriele Stochino (Idolo)

Henrique Vinicius (1 rig.) (Idolo)

Dominick Joseph Parisi (1 rig.) (Lanusei)

Gianni Prieto (1 rig.) (Lanusei)

Alessandro Moauro (1 rig.) (Orrolese)

Lucas Mariano Serio (2 rig.) (Orrolese)

Fabio Argiolas (Selargius)

Luca Orrù (3 rig.) (Terralba)

Daniele Bratzu (1 rig.) (Villamassargia)



GIRONE B

15 RETI

Domenico Saba (3 rig.) (Usinese)



12 RETI

Ezequiel Franchi (4 rig.) (Alghero 2, Siniscola M. 10)

Andrea Usai (4 rig.) (Lanteri)

Lorenzo Zela (5 rig.) (Posada)



10 RETI

Giuseppe Meloni (1 rig.) (Alghero)

Andrea Piredda (2 rig.) (Nuorese)



9 RETI

Andrea Renzo Iesu (2 rig.) (Santa Giusta)

Mattia Asara (3 rig.) (Sennori)

Oscar Kevin Foddai (Usinese)



8 RETI

Emanuele Fini (1 rig.) (Stintino)

Simone Mameli (3 rig.) (Tuttavista)



7 RETI

Stefano Mereu (2 rig.) (Alghero)

Michele Axel Pandiani (1 rig.) (Siniscola M.)



6 RETI

Federico Fernando Ferrari (Bonorva, ora alla Tharros)

Maximiliano Timpanaro (Macomerese)

Nicolò Deiana (1 rig.) (Ovodda)

Salvatore Pilo (Sennori)

Riccardo Oggiano (1 rig.) (Stintino)



5 RETI

Alessandro Manca (2 rig.) (Abbasanta)

Salvatore Budroni (Bonorva)

Hernan Salazar (2 rig.) (Bonorva)

Dramane Cissè (Coghinas)

Giuseppe Nonne (4 rig.) (Fonni)

Fabio Lauria (1 rig.) (Macomerese)

Samuele Oggiano (Porto Torres)

Davide Piras (Santa Giusta)

Lamine Doukar (1 rig.) (Stintino)

Nicola Sanna (Usinese)

