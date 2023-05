Andrea Sanna (Tharros) è il “re” dei bomber dell’Eccellenza. In Promozione, titoli di capocannoniere, nei rispettivi gironi, per Carlos Mboup (Castiadas), Antonio Pili (Idolo), Sergio Damian Valenti (Tempio) e Patrick Caetano Ferreira (Coghinas). Come i migliori, anche loro saranno premiati dalla Figc al gran galà di fine stagione.

Sanna si è aggiudicato il titolo di capocannoniere all’ultima curva. Col doppio poker nelle ultime due giornate ha superato ben quattro concorrenti. In totale ben 25 reti. Oristanese classe 1983, Sanna ha giocato nei professionisti con Savona (2014/2015) e Arzachena (dal 2017 al 2019). Poi tante stagioni in Serie D e Eccellenza con Selargius, Arzachena, Porto Torres, Fertilia e Ghilarza. Alle sue spalle un terzetto: a quota ventitré, Ryduan Palermo (Villacidrese) con trentadue presenze, Mattia Caddeo (Ghilarza) con trentaquattro presenze, e Giuseppe Meloni (Budoni) con 36 presenze. Ventidue le marcature di Jeffery Imoh del Bosa.

In Promozione, è Abdoulaye Mboup il principe del gol. Con la tripletta realizzata nell’ultima giornata, contro il La Palma, l’attaccante del Castiadas ha messo la freccia e superato Andrea Iesu del Villasimius nel girone A. Ben ventidue i centri per l’ex Sant’Elena. Nessuno ha fatto meglio anche considerando gli altri due raggruppamenti. In terza posizione per Mario Piras (Cus Cagliari), figlio d’arte, con 15 reti.

Nel girone B, il capocannoniere è Antonio Pili (Idolo) con 20 marcature. Staccati, con quindici reti, Nicolas Carlander (Barisardo), con 22 presenze, e Yahya Jatta (Bittese) con 23.

Nel gruppo C, trono per due. A condividerlo sono Sergio Damian Valenti (Tempio) e Patrick Caetano Ferreira con ventuno gol. Valenti ha la miglior media avendo disputato 23 partite mentre Ferreira 26. Alle loro spalle, a quota venti, Lamine Doukar (Stintino) con 24 presenze e Victory Igene (Sennori) in 25 gare.





