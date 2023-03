Controsorpasso di Mattia Caddeo nella classifica dei marcatori del campionato di Eccellenza. L’attaccante del Ghilarza, protagonista a Sassari contro il Li Punti con tre reti, sale a quota ventidue. Supera così Ryudan Palermo della Villacidrese che domenica scorsa ha segnato un gol con l’Ossese ed ora è a ventuno complessivi.

Si avvicina anche l’attaccante del Budoni, Giuseppe Meloni, autore di una doppietta nel derby col San Teodoro. Per l’ex Muravera e Carbonia sono venti i sigilli totali.

Passo in avanti per Danilo Ruzzittu del San Teodoro che con diciannove reti stacca Jeffrey Imoh del Bosa, fermo a diciotto. Classifica quindi cortissima con le ultime giornate che saranno decisive per assegnare il titolo. Da segnalare le undici reti segnate dal difensore del Latte Dolce, Marco Cabeccia. Non poche per un giocatore che trascorre gran parte degli incontri nelle retrovie.

22 RETI

Mattia Caddeo (3 rig.) (Ghilarza)



21 RETI

Ryduan Palermo (7 rig.) (Villacidrese)



20 RETI

Giuseppe Meloni (2 rig.) (Budoni)



19 RETI

Danilo Ruzzittu (9 rig.) (San Teodoro)



18 RETI

Jeffrey Imoh (2 rig.) (Bosa)



17 RETI

Andrea Sanna (2 rig.) (Tharros)



15 RETI

Mauro Ragatzu (5 rig.) (Sant'Elena)



14 RETI

Sebastiano Galloni (Arbus)

Alessio Mulas (San Teodoro)

Pierpaolo Falchi (2 rig.) (Taloro Gavoi)



12 RETI

Luca Scognamillo (Latte Dolce)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)



11 RETI

Marco Cabeccia (6 rig.) (Latte Dolce)

Alessandro Padovani Celin (Latte Dolce)



