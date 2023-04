Restano tre i giocatori in vetta nella classifica dei marcatori ad una giornata dal termine del campionato di Eccellenza. Giuseppe Meloni (Budoni), Mattia Caddeo (Ghilarza) sono rimasti a bocca asciutta. Ryduan Palermo non ha giocato perché la Villacidrese ha scontato il turno di riposo. Per Caddeo la stagione è già conclusa in quanto il Ghilarza riposerà nell’ultimo turno.

Al trio, che comanda con ventitré reti, si avvicina l’attaccante del Bosa Jeffery Imoh (Bosa) che, grazie alla rete col Monastir, è salito a quota ventidue staccando Danilo Ruzzittu, fermo a ventuno. Avanza di prepotenza Andrea Sanna (Tharros) che ha raggiunto Ruzzittu grazie al poker rifilato all’Arbus. Staccato Ragatzu che ha sedici reti. A quindici marcature, Pierpaolo Falchi (Taloro Gavoi) agguanta Sebastiano Galloni (Arbus).



23 RETI

Giuseppe Meloni (4 rig.) (Budoni)

Mattia Caddeo (3 rig.) (Ghilarza)

Ryduan Palermo (7 rig.) (Villacidrese)



22 RETI

Jeffery Imoh (3 rig.) (Bosa)



21 RETI

Danilo Ruzzittu (9 rig.) (San Teodoro)

Andrea Sanna (2 rig.) (Tharros)



16 RETI

Mauro Ragatzu (5 rig.) (Sant'Elena)



15 RETI

Sebastiano Galloni (Arbus)

Pierpaolo Falchi (3 rig.) (Taloro Gavoi)



14 RETI

Alessio Mulas (San Teodoro)



13 RETI

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Luca Scognamillo (Latte Dolce)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)



