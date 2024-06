È stata una grande giornata di sport la quarta edizione della manifestazione podistica “Correre un Sogno - memorial Gregorio Piga”. Dai bambini agli adulti, ma anche gli spettatori, tutti col sorriso sul volto. L’ennesima conferma della grande organizzazione diretta dall’Atletica Maracalagonis con la collaborazione del Comune.

A vincere la corsa competitiva di 7,5 chilometri (tre giri da 2,5 chilometri con partenza dalla nuova pista “Massimiliano Angioni” in via dello Sport) è stato l'esperto Luigi Leotta dell’Atletica San Sperata che l'ha condotta in testa dall’inizio alla fine confermandosi un grandissimo atleta. Alle sue spalle Mario Lagana dell’Atletica Elmas che, pur reduce da un infortunio, è riuscito a disputare una grande gara.

Si è dovuto accontentare del terzo posto Gianluca Congiu della Cagliari Marathon, superato proprio da Lagana dopo circa un giro e mezzo. Quarto Daniele Musiu dell’Atletica Dolianova. Prima delle donne Gisella Saba dell’Ampa Training che ha preceduto l’ottima Francesca Nocera (prima categoria F50) della Cagliari Marathon e Emanuela Pili dell’Atletica Elmas.

«Mi sono divertita tantissimo», ha detto Nocera, commercialista di Cagliari. «E’ stata una manifestazione fantastica. E’ la seconda volta che partecipo. Una gioia per tutti. Questo è vero sport, complimenti all'organizzazione».

Felicissima la presidentessa dell’Atletica Maracalagonis, Lucia Mascia: «Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti e questo ci riempie di gioia. I tanti sacrifici sono stati ripagati pienamente. Ringrazio davvero tutti coloro che hanno collaborato. Una grande festa in ricordo di Gregorio Piga. Uno stimolo per andare avanti e migliorarci sempre di più. L'Atletica Mara è una famiglia».

Ottimi i risultati dell’Atletica Mara sia nella corsa che nella marcia. Il lavoro del tecnico Arturo Zullo continua a dare i suoi frutti. «Non può che far piacere. E’ un gruppo meraviglioso. Si impegnano al massimo. La strada è quella giusta».

Il capitano Nicola Velati, sabato in veste di giudice: «Una gara genuina. Partecipata da atleti che hanno messo il cuore davanti alle gambe. Complimenti davvero a tutti». Pensiero condiviso dalla segretaria Marianne Castelli e dal veterano del gruppo, corridore e dirigente, Franco Sarritzu: «E’ stato tutto bello. Tantissima partecipazione di pubblico. I bambini poi sono magnifici». L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Maracalagonis, Martina Mulleri che ha anche corso dice: «Davvero tutto emozionante. Premiare i partecipanti e vedere la loro gioia. Non poteva andare meglio. Pensiamo già alla prossima edizione».

Prima dei “grandi” hanno corso gli esordienti (vittorie di Riccardo Casti dell’Atletica Uta, Marina Salis dell’Atletica Dolianova, Azzurra Serafini dell’Ampa Training, Andrea Deiana dell’Atletica Mara, Sofia Brunella Pisu sempre dell’Atletica Mara, Nicola Versace di Quelli che l’Atletica). Poi nei mille metri per i ragazzi vittoria di Lorenzo Pitzalis dell’Ampa Training e per le ragazze di Adele Farris della Nuova Sestu. Per i cadetti (2mila metri) vittoria per Matteo Muru (Nuova Atletica Sardegna) e per le cadette di Gaia Dessì della Cagliari Marathon.

Nella categoria Fisdir hanno vinto Cristian Ghironi e Roberto Paderi. Per gli esordienti mini-atletica Raffaele Bullita della Nuova Sestu e Matilde Dellamassa della Sevenfit.

Grande spettacolo anche per la marcia. Primo posti per Noemi Cara dell’Atletica Maracalagonis (Categoria Ragazze), Giole Usai della Nuova Sestu (Ragazzi), Martina Cara dell’Atletica Maracalagonis (Cadette), Matteo Solaro della Nuova Atletica Sardegna (Cadetti), Valentina Pedditzi del Cus Cagliari e Stefano Cicalò per la categoria Junior. Partecipata anche la corsa/camminata ludico-motoria di 3 chilometri.

