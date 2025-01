Dopo i successi di ieri ( 4-1 al Modena e al Chiari), questa mattina la Matex Marabadminton ha strapazzato anche i campionati d'Italia (ancora per 4-1) del BC Milano al termine di una grande partita.

Tre gare , tre vittorie quindi per la squadra nel primo concentramento del campionato di Serie A, giocato ieri e appunto questa mattina a Malles, in Aldo Adige. Per la formazione sarda una rivincita della finale del campionato di Serie A di Badminton della passata stagione.

La Marabadminton ha spazzato via i campioni in carica del BC Milano con un eloquente 4 a 1, maturato con un dominio assoluto nei doppi maschile e femminile e nel doppio misto. Come nella giornata di apertura, determinanti sono stati gli aquisti di stagione Lea Palermo e Julien Maio, dominanti in tutte le partite giocate.

Più equilibrate le sfide dei singoli, con i sardi vittoriosi nel singolo femminile grazie alla danese Husher Ruus che ha sconfitto in rimonta la campionessa italiana Emma Piccinin ed il BC Milano che ha segnato il punto della bandiera grazie a Fabio Caponio vittorioso in due set sul campione italiano in carica Christopher Vittoriani. La MATEX è ora seconda in classifica con 15 punti, ad una sola lunghezza dalla capolista Bolzano che ha ugualmente vinto tutte le gare di questo primo concentramento ma che vanta una migliore differenza set. Prossimo appuntamento 8 e 9 febbraio a Chiari. Il terzo, a Maracalagonis.

