Una settimana ricca di eventi tra anticipi, recuperi, primati in classifica e coppe europee. E non è finita qui, perché lunedì e venerdì prossimi c’è anche la Champions League con il Quattro Mori. Per le formazioni sarde impegni su più fronti e primi posti nelle classifiche di A1 e A2 maschile e A1 femminile.

Il tour de force è partito martedì scorso con il derby tra Norbello e Quattro Mori, match conclusivo della quinta e ultima di andata della A1 femminile.

Ha vinto il Norbello 4-2, risultato che vale il primo posto e conseguente sorpasso al Castelgoffredo. Tanti colpi di scena, quattro partite terminate al quinto set, due per parte. Sikorska e Tan Wenling da una parte, Carnovale (che infligge la prima sconfitta stagionale a Tan Wenling) e Plaian per le cagliaritane. Di fatto ha deciso Hana Matelova con due vittorie in tre set su Barani e Carnovale.

Mercoledì è il turno della Marcozzi, nell’anticipo della sesta giornata della A1 maschile. Vittoria per 4-2 sul Servigliano e controsorpasso in testa sul TT Sassari. Cagliaritani primi a punteggio pieno insieme al Carrara e una partita in meno, che sarà recuperata venerdì prossimo a Messina. Vittoria firmata da due punti Mendes, uno di Rossi e Vallino Costassa.

Stasera il Norbello cercherà di lasciare l’ultimo posto, alla Palestra Comunale arriva la Bagnolese che in classifica ha due punti in più.

Europe Trophy

Da venerdì sino a domenica trasferimento in massa a Malta, a La Valletta per il Regional Stage dell'Europe Trophy. Nove squadre in tutto, cinque maschili e quattro femminili, inserite nel “Region E”. Uomini divisi in due sottogruppi, nel primo c’è la Marcozzi con il team della serie A1, il Muravera, primo in A2, insieme al Mittc (Malta) e i greci del Panathinaikos. Nel secondo il Santa Tecla Nulvi, la Marcozzi “B”, entrambe in serie A2, e il TT Sassari, terzo in A1. Completano il girone i tedeschi dell’Academy Tibhar.

Nel torneo femminile sono incluse nello stesso gruppo Muravera, TT Sassari e le formazioni “B” della Serie A2 di Norbello e Quattro Mori che sfideranno anche il Panathinaikos e il Mittc.

Tutto questo sino a domenica. Poi grazie al Quattro Mori si parlerà di Champions League. Lunedì al Palatennistavolo sfida con le austriache del Froschberg Linz, venerdì in Francia con il Saint Denise, decisiva per il passaggio ai quarti di finale.

