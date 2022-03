La vittoria di Marta Maggetti e il quarto posto di Federico Pilloni. Il windsurf cagliaritano brilla, nella seconda puntata degli IQFoil Games, concluso domenica nel campo di regata di Puerto Sherry, a Cadice in Spagna.

La campionessa azzurra della Guardia di Finanza ha strappato il primo posto alla padrona di casa Nicole Van Der Velden, grazie al successo nella Medal race che ha ribaltato il quadro delle regate di flotta. Al termine della serie infatti, Van Der Velden era in testa, tallonata dalla cagliaritana forte dei primi posti realizzati nelle ultime due prove. Decisiva, quindi, la Medal race che ha visto la Maggetti prendere coraggio e tagliare il traguardo per prima, aggiudicandosi così l’intera posta in palio.

Ottima anche la prestazione di Federico Pilloni, quarto classificato nel raggruppamento Under 19 dietro i due connazionali Manolo Modena e Jacopo Gavioli, e il francese Emil Roullet. Per il giovane talento del Windsurfing Club Cagliari – quindici anni appena – anche la soddisfazione di aver vinto due regate.

© Riproduzione riservata