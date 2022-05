Nell’anticipo dell’ultima giornata del girone C di Promozione, l’Usinese affonda (7-0) il Siniscola. Da segnalare la tripletta di Domenico Saba che chiude con ben 25 reti stagionali. A segno anche Nemore, Pulina, Piredda e Mastino. In attesa delle gare di domani l’Usinese aggancia in terza posizione il Posada a quota 45. Il Siniscola, salvatosi domenica scorsa, ha conquistato 30 punti.

Prima Categoria. Nel girone A, l’Antiochense con una rete per tempo ha espugnato (0-2) il campo del Calcio Pirri. La squadra di Serra è al momento terza col Sestu che gioca domani. Obiettivo salvezza raggiunto con largo anticipo per i pirresi grazie ad un gran girone di ritorno. Nel girone C, Jerzu-Villagrande 7-1 e Orani-Barisardo 1-6. Nel girone E, Cus Sassari-Olmedo 3-3 e Ittiri-Ploaghe 3-2.

