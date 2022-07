Il Luogosanto prepara con grande attenzione il nuovo campionato di Promozione, che lo vedrà al solito impegnato nel girone C. Il direttore sportivo Pier Giuseppe Pittorru (per lui un gradito ritorno dopo la parentesi di Posada) è già da settimane al lavoro per costruire una squadra all'altezza della situazione, in grado di disputare un buon campionato. Innanzitutto conferma per l'allenatore Pasquale Malu. Ingaggiato dal il forte centrocampista Danilo Lollia ( dal Calangianus), i difensori centrali Hernan Francolillo (Tempio) e Nicolò Sanna, un anno fermo ai box ma con prestigiosi passati anche in squadre professionistiche. In attacco prelevato dal Porto Cervo Massimo Cosseddu. In più è in arrivo una nidiata di fuori quota, diversi dei quali provenienti dalla Bruno Selleri di Olbia. Che andranno ad aggiungersi allo zoccolo duro della scorsa stagione, con i vari Kozeli, Deriu, Pozzato e Sechi, tutti ancora in blù. "La campagna acquisti non è finita - precisa l'esperto ds Pier Giuseppe Pittorru -. Abbiamo in corso varie trattative che pensiamo di concludere nei prossimi giorni. Stiamo costruendo una compagine all'altezza delle aspettative dei tifosi e l'obbiettivo è quello di migliorare il settimo posto dell'anno scorso. Poi come sempre sarà il campo a parlare. Ad ogni modo nella società e nell'ambiente - conclude - si respira molto ottimismo". La squadra inizierà la preparazione il 18 agosto a Luogosanto, nello splendido impianto Luigi Lacu. Anche per la prossima stagione le cantine Siddura saranno lo sponsor principale.



