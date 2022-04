La marciatrice Valentina Pedditzi dell’Atletica Maracalagonis conquista l’accesso per le fasi nazionali di marcia. Nell’ultima prova ad Alessandria, nei campionati per società, la giovane promessa ha ottenuto il minimo per le nazionali categoria Allieve. Si è piazzata al secondo posto assoluto chiudendo lai 5mila metri col tempo di 26 minuti e 47 secondi. Per Valentina, tesserata con l'“Atletica Maracalagonis Il Sogno delle Giovani Promosse” dal 2016, è stato l’esordio sulla distanza. Le grandi sue qualità le hanno permesso così di accedere alle nazionali. Ad Alessandria erano presenti anche Denise Angioni, della stessa società, categoria SF, marciatrice da due anni ed alla seconda gara sulla distanza dei 10 mila metri su pista (7° senior, 25° assoluta, 1h06') e Tiziana Secchi (I Guerrieri del Pavone), che ha concluso i 10mila metri col tempo di 1h02', prima di categoria SF55 e 23esima assoluta.

Ottimo risultato anche di Benedetta Fiori dell’Atletica Maracalagonis nel lancio del giavellotto. Raggiungendo i 34,51 metri ha riconfermato la sua presenza alle nazionali. <Valentina e Benedetta continuano a migliorare grazie allo spirito di sacrificio e alla passione per lo sport>, dice il presidente Lucia Mascia. “L’anno scorso hanno partecipato alle nazionali nella categoria Cadetta, ora nella categoria Allieve. Non possiamo che essere orgogliosi di questi straordinari risultati, dell’impegno, della costanza e determinazione delle atlete”. La società conta oltre 100 iscritti. Sta facendo un grande lavoro il tecnico Arturo Zullo che segue con dedizione tutti gli atleti e i risultati stanno premiando. “Sono felicissimo per le nostre giovani ragazze”, dice Zullo, “che hanno ancora ampi margini di crescita”.

© Riproduzione riservata