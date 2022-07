Romelu Lukaku all’Olbia? In vacanza in questi giorni in Gallura, l’attaccante dell’Inter si allena al “Nespoli” insieme al compagno di squadra André Onana, costretto a raccogliere la palla dal sacco più volte dato lo spropositato numero di gol segnati dal belga.

Così Alessandro Marino scherza via social. “Ok, provini superati. Ora in sede per le firme”, scrive su Twitter il presidente dei bianchi allegando al post le immagini video dei due nerazzurri, raggiuti in Sardegna da Roberto Niccolai, che da coordinatore Sport Science e Performance dell'Inter seguirà da vicino il loro percorso.

Durante il suo soggiorno in Gallura, Lukaku ha potuto testare anche l’erbetta del “Biagio Pirina” di Arzachena, sede dei suoi allenamenti la scorsa settimana.

