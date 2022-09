Ottima prova per Luigi Corrias sui campi della Penisola. L'alfiere del Tc Moneta 2021 si è aggiudicato l'ottava edizione del Torneo Open Società Canottieri Ongina, organizzato sui campi di Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza.

Corrias (2.5), accreditato della seconda testa di serie, è entrato in gara nei quarti di finale, battendo 6-4, 3-6, 6-2 il 2.7 bresciano Riccardo Mevolli, per poi superare due pariclassifica cremonesi: 7-6(2), 6-4 in semifinale Giulio Siri e con un doppio 6-4 in finale il numero 4 del seeding Marco De Pietri.

