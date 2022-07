Luigi Corrias vince l'Open A.M.Lusardi di tennis maschile. Sui campi del Tc Colico, nel Lecchese, sono stati 55 gli atleti che si sono dati battaglia. L'alfiere del Tc Moneta 2021, accreditato della seconda testa di serie(2.5), ha battuto in semifinale il 3.1 Matteo Lanfranchi (Tc Morbegno) 6-2, 6-1 e in finale il numero 1 del seeding Matteo Liusso (2.5, ma virtualmente già 2.4, Tennis Como) 6-2, 7-5.

Ora, Corrias tornerà nell'Isola carico per Tc Moneta-Matchball Siracusa, match di ritorno dei playoff nazionali di Serie C, dopo il 5-1 subito in terra sicula all'andata.

