“L’obiettivo? Migliorare il sesto posto della scorsa stagione”. Gianni Ghironi, presidente dell’Atletico Lotzorai, detta l’agenda del club biancoazzurro la cui rosa, giovedì sera, è stata presentata al pubblico in piazza Repubblica in vista del campionato di Prima categoria. Tanti i volti nuovi dell’organico che il direttore sportivo, Marcello Pilia, ha messo a disposizione del neo tecnico, Simone Podda, ex fra le altre di Idolo e Villagrande, che sarà coadiuvato dal vice Federico Ferrai. Tanti i giocatori d’esperienza arrivati alla corte dell’Atletico di cui Alessio Lobina è stato confermato capitano con Alberto Atzeni suo vice. Della rosa fanno parte Giuseppe Arras, Matteo Arras, Andrea Murredda, Yvan Boyokino, Federico Cabras, Marco Cuboni, Mario D’Arienzo, Michele Deiana, Mauro Ferrai, Mattia Ghironi, Roberto Giolitti, Raffaele Lobina, Jacopo Magari, Gianluca Mereu, Stefano Muggianu, Alessandro Mulas, Andrea Piras, Luca Pischedda, Matteo Pusceddu, Matteo Rubiu, Jonathan Tegas, Marco Usai e Nicolas Vitale. La preparazione atletica prenderà il via il 22 agosto.

