Organizzato dalla Polisportiva Athlon Sassari, in collaborazione del Comitato Regionale Sardegna FIJLKAM settore Lotta, il torneo regionale Open di lotta stile libero è stato dedicato per il secondo anno alla memoria di Antonio Rubattu, che portò per primo la lotta in Sardegna alla fine degli anni '60. Al PalaSantoru di Sassari hanno partecipato oltre cento atleti provenienti da cinque società isolane.

A imporsi nella classifica per società è stata la ASD Extreme Piroddu Sassari davanti alla Shardana Lotta Silanus. Terzo gradino del podio per la Polisportiva Athlon Sassari 1988. A seguire Yaoki Dojo Villagrande Strisaili e ASD Polisportiva Gigliotti Team Nuoro.

Tra gli atleti che si sono messi in evidenza nei combattimenti Lorenzo Costa (Gigliotti Team Nuoro) che nei 65 kg ha sconfitto Riccardo Bussu (Extreme Piroddu). Da segnalare nei 57 kg il successo di Simone Solinas (Athlon Sassari) contro Gianmario Fancello (Gigliotti Team Nuoro).

E ancora, Mattia Rubiu (Yaoki Dojo) 1° classificato nei 52 kg davanti a Francesco Soddu (Gigliotti Team Nuoro). Nei 48 kg vittoria di Lorenzo Antonio Serra (Extreme Piroddu) nella finale contro Cristian Conigiu (Yaoki Dojo).

