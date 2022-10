Ennesima fruttuosa trasferta al PalaPellicone di Ostia per gli atleti sardi di lotta stile libero.

Stavolta a brillare sono stati gli U10 e gli U13, che hanno fatto incetta di medaglie, tra cui spicca il titolo italiano “Ragazzi” (U10) conquistato nei 28 kg da Laura Giuggia, portacolori della Shardana Silanus.

Under 10. Ai Campionati Italiani Ragazzi, oltre all’oro di Laura Giuggia della Shardana, è arrivato l’argento di Lorenzo Serra dell’Athlon Sassari, che nei 34 kg, dopo quattro vittorie consecutive, è stato sconfitto, ai punti, solo dal romano Francesco Badiglio. Ha pagato l’emozione del debutto tricolore Matteo Cocco della Shardana, out al primo turno nei 38 kg come l’alfiere dell’Athlon, Gabriele Solinas, settimo nella stessa categoria.

Under 12. Salvatore Carta della Shardana si è invece aggiudicato il bronzo nei 68 kg ai Campionati Italiani Cadetti, in cui sono arrivati i piazzamenti dei compagni di squadra. Nicolò Cadoni si è classificato quarto nei 38 kg, Andrea Madeddu quinto nei 62 kg e Adele Mura sesta nei 46 kg. Out al primo turno, nei 38 kg, Gabriele Solinas dell’Athlon.

Il commento. “Le trasferte oltremare per noi sono un grosso dispendio di soldi ed energie, pertanto dobbiamo centellinarle, necessità che va un po’ a scapito dei ragazzi sardi che, rispetto ai coetanei della Penisola, non hanno modo di fare le stesse esperienze in gara, elemento determinante. Nonostante tutto, ogni volta riusciamo a fare podio e a portare a casa delle medaglie”, ha commentato soddisfatto Raffaele Cocco della Shardana Silanus.

