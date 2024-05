Campioni affermati e talenti emergenti di tutto il mondo nella XXVIII Edizione del Torneo Internazionale “Città di Sassari” di Lotta Stile Libero e Greco Romana organizzato dalla Polisportiva Athlon. È stata presentata questa mattina la kermesse che animerà il PalaSantoru il 14 e 15 giugno.

In gara atleti di 22 nazioni per la lotta libera e la greco-romana nelle classi senior e Under 20 maschili e femminili per un torneo internazionale che nel tempo ha saputo conquistare il cuore degli appassionati del settore ed è ormai un appuntamento immancabile del calendario di eventi della federazione internazionale UWW.

Tra le nazioni in gara, oltre a quelle europee, anche Usa, Canada, Costa d'Avorio, Honduras, Korea, India, Iran, Mongolia, Marocco, Porto Rico e Venezuela.

Inoltre il 16 giugno avrà luogo la nostra manifestazione più giovane che promuove la neonata disciplina sportiva del Beach Wrestling, introdotta nel programma della allora F.I.L.A., attuale U.W.W., a partire dal 2005.

