Per la terza volta, la seconda consecutiva, l’Ossese si aggiudica la Coppa Italia di Eccellenza. Un risultato storico in Sardegna. Nella finalissima giocata ad Oristano, al campo “Sa Rodia” - “Tino Carta” la squadra di Giacomo Demartis ha battuto il Villasimius grazie ad una rete di Bah al 35’ della ripresa. In precedenza i bianconeri avevano eliminato Budoni, Alghero e Ghilarza.

L’Ossese parteciperà ora alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Affronterà il Montespaccato, vincitore della stessa competizione nel Lazio. La gara di andata si disputerà 12 febbraio alle 15 ed il ritorno il 19 febbraio, sempre alle 15. La vincente affronterà la squadra vincente tra Molise e Abruzzo.

Nella scorsa edizione l’Ossese aveva sconfitto (1-0) il Sant’Elena nella finale giocata ad Abbasanta. Bianconeri che avevano alzato la Coppa anche nella stagione 2021/2022 superando (2-0) il Castiadas.

Le formazioni:

Ossese (4-3-3): Antonio Sechi, Munua, Madeddu, Saba, Alessandro Sechi, Balbo (45’ pt Nurra), Mascia (3’ st Vinci), Bah, Franchi (25’ st Virdis), Gueli, Villa (18’ st Lisai). In panchina Carboni, Ubertazzi, Tanda, Simula, Pinna. Allenatore Giacomo Demartis.

Villasimius (4-2-3-1): Arrus, Zedda (46’ st Ragucci), Loi, Magnin, Vitale (28’ st Fernandez), Arnaudo, Argiolas, Pucinelli (11’ st Miranda), Igene, Beugre (39’ st Oli Oro), Valentini. In panchina Gonzales, Ganzerli, Mastino, Marci, Floris. Allenatore Nicola Manunza.

Arbitro: Marco Spiga di Carbonia.

Rete: 35’ st Bah.

