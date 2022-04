Il Taloro travolge l’Arbus (5-0) e vola primo posto in classifica in Eccellenza. Perde la testa l’Ossese battuta (0-1) a sorpresa,in casa dal Li Punti. La nuova capolista ha travolto i minerari con reti di Fadda, Pusceddu, Falchi (doppietta) e Littarru. Nell’incontro di Ossi decisivo il gol di Tenerelli.

Al Frogheri di Nuoro, la Nuorese batte di misura la Villacidrese grazie alla rete del capitano Cocco. Ancora un successo (2-1) per il Budoni contro l’ostico Guspini. Le reti di Santoro, Caddia (autorete) per i padroni di casa e Congiu per i biancorossi. Il Monastir rifila quattro reti al Castiadas. Il Ghilarza affonda (7-1) l’Asseminese. Marcature di Rancez (doppietta), Chergia, Cossu, Atzei (doppietta) e Orro. Con i gol di Fanelli e Ongaina il Bosa si aggiudica (2-1) il match contro l’Idolo. In mezzo il gol degli arzanesi firmato dal solito Nieddu. Rinviata Ferrini-Sant’Elena. Nell’anticipo di ieri pari senza reti tra Ilva e Porto Rotondo.

PROMOZIONE

Nel girone A, la Monteponi, già promossa in Eccellenza, pareggia (1-1) sul campo dell’Orrolese di Marco Marcialis. Tris del Selargius contro il già retrocesso Atletico Narcao. A San Giovanni Suergiu, la Fermassenti ferma (1-1) l’Atletico Cagliari. Vittoria all’inglese del Cortoghiana con l’Andromeda. Nell’incontro salvezza di Quartu, il La Palma vince (0-1) contro il 2000. Pari (2-2) tra Gonnosfanadiga e Villamassargia. Infine Pro Sigma-Villasimius 4-2 (giocata ieri).

Nel girone B, il Tortolì travolge (5-0) il Samugheo e si riporta a meno quattro dalla capolista Tharros. Le altre Macomerese-Tonara 1-0, Bonorva-Fonni 2-1, Bittese-Sadali 2-1. Giocate ieri Tharros-Paulese 4-1 e Ozierese-Buddusò 1-2.Rinviata al 20 aprile Seulo-Arborea.

Nel girone C, il Tempio piega (5-0) il Posada e aggancia in vetta il Calangianus che non ha giocato l’incontro col Valledoria. Altra sconfitta (2-1) dell’Usinese contro il Lanteri. Vittorie esterne (0-2) per Stintino e Porto Torres rispettivamente con Luogosanto e Porto Cervo. Chiude Siniscola-Thiesi 2-1. Ieri San Teodoro-Oschirese è stata sospesa per infortunio del direttore di gara sul risultato di 1-1.

© Riproduzione riservata