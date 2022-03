Al Tamagnini finisce 1-1 tra Civitavecchia e Ossese, nella gara di andata degli ottavi di finale della fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza. Quindi un buon pareggio in trasferta per i bianconeri allenati da Giampiero Loriga. Risultato tutto sommato giusto, al termine di una partita equilibrata e molto combattuta. Padroni di casa in vantaggio al 31' del primo tempo con Cerroni. Rete contestata dai giocatori dell'Ossese per sospetto fuorigioco. Nel secondo tempo (35') l'Ossese pareggia con un colpo di testa di Gueli. Poi due traverse, una per parte. Per l'accesso ai quarti si deciderà tutto nella gara di ritorno del 16 marzo, che si disputerà al Walter Frau di Ossi.



© Riproduzione riservata