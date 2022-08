L'Ossese si presenta con grandi novità in vista della prossima stagione agonistica, che vedrà i bianconeri impegnati nel campionato di Eccellenza. Diverse le partenze, anche dolorose, dettate da motivi personali e scelte di calcio diverse. Lasciano la squadra Arca (Tempio), Sabino (Tempio), Fancellu (Atletico Uri), Dettori (Stintino), Contini (Stintino) e Virdis (Monteponi). Ma sono tanti gli arrivi. Innanzitutto l'ingaggio principe: quello di Giacomo Demartis, centrocampista di grandi qualità, che dopo tanti anni (dalla Torres) rientra nel suo paese d'origine. Sempre dai rossoblù ingaggiato il terzino Daniel Bilea. Dal Latte Dolce prelevato l'attaccante Federico Altea, ottimo elemento che a Sassari non ha dato il meglio di sé stesso. Dal Monastir arriva invece il difensore centrale argentino Alfredo Magnin. A rinfoltire il centrocampo un altro acquisto di spessore: Stefano Demurtas, ex Nuorese. Anche nel capitolo giovani importanti variazioni: dall'Olbia per quest'anno vestirà la casacca bianconera l'esterno Mattia Erbì (2003). Dal Latte Dolce prelevato l'attaccante Salvatore Mudadu (2004). Tra i pali ingaggiato dalla Torres Giuseppe Murtas (2003). Della rosa dell'anno scorso, interprete di una stagione straordinaria con promozione in serie D sfiorata sia in Campionato che in Coppa Italia, rimarranno i vari Chelo, Cherchi, Gueli, Patacchiola e capitan Sechi. In panchina confermatissimo Giampiero Loriga e il suo collaudato staff. La squadra ha iniziato la preparazione il 1 agosto, in attesa dell'esordio in Coppa del 21 agosto contro il Bosa a Pozzomaggiore. Poi sarà campionato: il 28 agosto in casa sempre contro i bosani. "Non facciamo proclami, ma contiamo di disputare un'ottima annata - afferma il ds Antonello Ibba -.La squadra è stata rinnovata, ma la riteniamo all'altezza della situazione e delle aspettative dei tifosi. Siamo carichi e non vediamo l'ora di cominciare". Ieri pomeriggio (ore17), al Walter Frau, i bianconeri hanno disputato un'amichevole di lusso contro la Torres. Hanno vinto i sassaresi 3-0, ma i locali si sono resi interpreti di un'ottima prestazione, che lascia presagire un'altra stagione di grande spessore.



© Riproduzione riservata