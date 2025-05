Lorenzo Palmas grande protagonista ai Mondiali di Apnea Indoor ad Atene, una delle competizioni internazionali più importanti per questa disciplina. Il giovane talento sinnaese ha conquistato ben due medaglie d’argento in una competizione ad altissimo livello. Palmas, sedicenne, si è distinto nella 8x50 endurance, fermando il cronometro a 4:51.99 e piazzandosi al secondo posto. Ma non si è fermato lì: ha replicato il risultato anche nella 4x50 endurance, con un tempo di 1:55.62, confermando la sua eccezionale preparazione fisica e mentale.

Nonostante la giovane età, Palmas vanta già una solida esperienza nel nuoto pinnato, disciplina dalla quale è approdato all’apnea circa due anni fa. Da allora, la sua crescita è stata rapida e costante, fino a raggiungere il palcoscenico mondiale e salire sul podio insieme ai migliori atleti del mondo.

Un risultato che rende orgogliosa la comunità di Sinnai e tutto il movimento sportivo sardo, e che lascia ben sperare per il futuro di questo promettente atleta, che ha dimostrato talento, determinazione e grande spirito di sacrificio.

© Riproduzione riservata