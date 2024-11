Seconda vittoria internazionale in carriera per Lorenzo Carboni. Il giovane tennista algherese (numero 888 della classifica mondiale), dopo il successo nell'Itf15 di Kursumlijska Banja, vince il torneo di doppio Itf15 di Heraklion.

Sulla terra battuta greca, in coppia con il francese Felix Balshaw, “Lollo” è stato inarrestabile, superando 6-2, 6-3 all'esordio i fratelli Dimitris e Michalis Sakellaridis, coppia numero 1 del torneo, battendo 6-1, 6-4 nei quarti il saudita Ammar Faleh Alhogbani e il bosniaco Aldin Setkic, spuntandola 7-6(4), 4-6, 10-5 in semifinale sui ciprioti Menelaos Efstathiou ed Eleftherios Neos, numero 3 del seeding, e alza il trofeo dopo il 4-6, 6-2, 10-8 sulla coppia numero 2 del torneo, composta dal lussemburghese Alex Knaff e dal russo Illia Simakin.

Carboni si è issato fino alle semifinali anche nel tabellone di singolare, mettendo in fila gli ellenici Stefanos Sakellaridis (501 Atp, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-3), Christos Antonopoulos (1945 Atp, wild card, per 5-7, 6-2, 6-3) e il qualificato francese Francois Musitelli (1767 Atp, per 6-3, 0-6, 6-3).

In semifinale, l'algherese è stato stoppato 6-1, 6-0 dal colombiano Adria Soriano Barrera, numero 3 del seeding e 440 del mondo.

