Terzo match e terza vittoria in due set per Lorenzo Carboni nell'Itf15 di Store. Sulla terra battuta slovena, il 18enne tennista algherese (693 della classifica mondiale), accreditato della quarta testa di serie, ha battuto 7-6(4), 6-3 lo sloveno Sebastian Dominko (1190 Atp) nei quarti di finale.

Per un posto in finale, Carboni sfiderà domani un altro sloveno, Bor Artnak, numero 1 del tabellone e 445 al mondo.

