ll "miracolo" Oratorio Terralba, formazione neo promossa in Seconda Categoria di calcio con ben sei giornate di anticipo, ha un presidente speciale. Si tratta di don Mattia Porcu, uno dei parroci che insieme a don Andrea Martis guida spiritualmente la corposa Unità cristiana di Terralba. Alla testa di un gruppo di dirigenti (alcuni dei quali anche giocatori) ha realizzato il traguardo del salto di categoria al termine di un campionato praticamente dominato dall’inizio alla fine. Merito di un grande gruppo ben guidato dal tecnico oristanese Francesco Cinus.

«La nostra società nasce quattro anni fa - racconta don Mattia - quando nel periodo Covid decidemmo di accogliere la proposta del tecnico Giorgio Frongia, ora vice presidente, che allenava allora la formazione juniores della Francesco Bellu e chiese di poter creare una squadra di Terza Categoria, dopo che quel torneo non fu concluso e i ragazzi volevano formare una nuova squadra per giocare ancora tutti assieme».

Accolti nel campo in terra battuta di viale Sardegna, tutti si diedero da fare per rimettere a posto il terreno di gioco dell’oratorio, dove da tempo non si svolgeva più attività. Tagliate le erbacce e rimesso a posto lo spogliatoio ebbe inizio l’avventura con una crescita costante di anno in anno per quantità e qualità.

«La finalità è sempre stata quella di creare un gruppo di amici, la maggioranza di giovani terralbesi - evidenzia il presidente – parroco - anche se poi la rosa è stata integrata con due atleti di Arcidano e qualcuno da Oristano. Tutti i giocatori che vanno dai 18 ai 44 anni di età sono parte integrante della società e questo è stato sicuramente l’arma del nostro successo sportivo».

Il campo dell’oratorio è diventato nuovamente un punto di riferimento di gioco e aggregazione non solo per i grandi ma anche per i più piccoli, considerato che la scuola calcio per i bambini da 4 a 11 anni è frequentata da una trentina di iscritti. Ma cosa cambierà ora nei programmi e negli obiettivi della società dopo la promozione in seconda?

«Le scelte saranno condivise come sempre con il gruppo dirigente e i ragazzi – sottolinea don Mattia Porcu - ma sono certo che il percorso scelto rimarrà nel solco delle cose che abbiamo fatto sino ad oggi. Ora finiamo il campionato e festeggiamo il traguardo, poi ne parleremo».

Intanto alla società Oratorio Terralba sono arrivate anche le felicitazioni da parte e gli auguri da parte dell’amministrazione comunale. «Grandi complimenti a tutti - afferma l’assessore allo Sport Andrea Grussu - a testimonianza che l’unione fa la forza».

© Riproduzione riservata