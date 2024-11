La Pallacanestro Olimpia di Olbia punta ad allargare le proprie attività, e lo farà, a Santa Teresa Gallura e a Palau, col coach Roberto Ugazzi, tecnico maddalenino con lunga esperienza nel settore.

E non a caso lo scorso 26 ottobre si è svolto, a Santa Teresa, un Open Day orientato alla conoscenza e alla divulgazione del minibasket.

«L’idea di provare a riportare il basket a Santa Teresa - afferma Mimmino Sciretti, presidente dell’ Olimpia e allenatore - è nata da un gruppo di genitori molto appassionati che avevano già avuto modo di seguire la pallacanestro in passato. Come spesso accade (per fortuna), la passione dei ragazzi e di chi li guida ci ha permesso di cogliere questa nuova opportunità».

E Sciretti ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione comunale teresina che «si è dimostrata perfettamente consapevole dell’importanza sociale, educativa e sportiva della pratica della Pallacanestro: ciò a cui la nostra società tiene di più».

All’Open Day erano presenti gli istruttori dell’Olimpia, Laura Udassi e Antonello Civiletti. «Auspichiamo – prosegue Sciretti – che la collaborazione con le altre società di Santa Teresa permetta di trovare un piccolo spazio all’interno della palestra delle scuole medie. Inoltre, speriamo di avere al più presto la disponibilità del bellissimo Palazzetto dello Sport di Santa Teresa, certamente più consono alla pratica del basket».

