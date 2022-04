Alla vigilia più importante della stagione l’Olbia si presenta con allenatore e direttore sportivo. Un tandem d’eccezione per presentare il debutto nei playoff di Serie C, in programma domenica, alle 18, sul campo dell’Ancona Matelica.

“Non sarà una partita facile ma siamo pronti”, ha detto oggi, nella sala stampa del “Nespoli”, il diesse Tomaso Tatti rompendo il ghiaccio. “Abbiamo meritato di fare i playoff: possiamo fare bene e andare avanti, noi ci crediamo e ci presenteremo ad Ancona con la mentalità giusta”.

Dello stesso avviso Max Canzi. “Per come sono stati raggiunti i playoff sono un dono, che, per carità, ci siamo meritati, ma proprio per questo abbiamo il dovere morale di onorarli cercando di andare più avanti possibile”, ha spiegato il tecnico dell’Olbia. “L’Ancona ha un grande potenziale offensivo ma subisce anche tanto, a noi, invece, è diventato difficile fare gol mentre noi uno prima o poi lo facciamo: andremo là con serenità e consapevolezza della nostra forza”, ha aggiunto Canzi, che per l’occasione potrà contare sull’intera rosa con l’eccezione dello squalificato Biancu.

Gara da 2 fisso: per passare il turno i galluresi non hanno alternativa alla vittoria, mentre data la miglior classifica ai marchigiani basta un pareggio. Al “Del Conero” attesi oltre 4mila spettatori: arbitra Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.

