Se vincere aiuta a vincere, il successo in rimonta per 2-1 nel derby di Coppa Italia con la Torres è per l’Olbia il miglior viatico in vista del match di campionato col Fiorenzuola, atteso al “Nespoli” domenica per la 7ª giornata di Serie C.

A secco di vittorie e di gol dalla prima giornata, la squadra di Roberto Occhiuzzi s’è rifatta mercoledì davanti al pubblico di casa contro i sassaresi, e la speranza è che possa adesso ripetersi con la formazione emiliana, terza forza del girone B. “Ce la vedremo con una squadra che sta facendo molto bene. Noi però pensiamo solo a noi stessi, alla nostra crescita, alla nostra voglia di ripetere tutto quello che di buono abbiamo fatto nel derby, e di migliorarci ancora”, ha detto a caldo, mercoledì sera, Gianluigi Sueva, autore del momentaneo 1-1 con la Torres.

Un match che ha attirato allo stadio 2500 spettatori, record stagionale per un pubblico che i bianchi sperano di riconquistare definitivamente. “Vedere i nostri tifosi così è una gioia incredibile, abbiamo visto quanto sono stati importanti e determinanti: abbiamo rimontato grazie alla loro spinta e tenuto il risultato grazie al loro incitamento”, ha sottolineato nel post derby il portiere Maarten van der Want, olandese di nascita, olbiese d’adozione, titolare e decisivo contro i rossoblù. “Questa vittoria ci dà grande fiducia. Ora testa al campionato, ci sono punti da conquistare”, ha, poi, suonato la carica. Conscio che il derby è già storia e che da domenica l’Olbia dovrà cominciare a scriverne un’altra.

