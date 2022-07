Filippo Fabbri è un nuovo giocatore dell’Olbia. Classe 2002, il difensore sanmarinese arriva dalla Serie D, dove l’anno scorso ha giocato con la maglia del Forlì, e col club gallurese ha firmato un biennale.

Lo comunica l’Olbia Calcio, che in serata potrebbe ufficializzare un’altra operazione, mentre sembra ormai certo che Salvatore Boccia, che il presidente Alessandro Marino aveva chiesto in prestito per un altro anno al Cagliari, affronterà la prossima stagione di Serie C con la maglia della Turris dell’ex allenatore dei bianchi Max Canzi.

Come Boccia, anche Fabbri è un difensore centrale: per lui contratto fino al 30 giugno 2024 e la possibilità di fare il salto proprio a Olbia. Nato a San Marino, Fabbri è cresciuto nel settore giovanile della Spal. Nel 2019 il trasferimento al Cesena e il prestito alla Correggese in Serie D. A seguire il passaggio a Forlì, con cui, nell’ultima stagione, ha collezionato 29 presenze.

Nel curriculum di Fabbri c’è anche l’esperienza internazionale maturata con la Nazionale di San Marino:, dopo la trafila delle selezioni giovanili, ha debuttato il 28 marzo 2021 contro l’Ungheria, mettendo insieme complessivamente con la nazionale maggiore 15 presenze e una rete, la prima, lo scorso 25 marzo in amichevole con la Lituania.

