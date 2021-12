Tre giorni di lavoro atletico e tre di break per Capodanno. Dopodiché l’Olbia tornerà ad allenarsi con sedute tipo in vista del primo impegno del 2022.

Archiviata la pausa natalizia. La squadra di Max Canzi si è ritrovata ieri sul campo di Tanca Ludos per ripartire verso il prossimo appuntamento del campionato di Serie C: la gara casalinga con l’Ancona Matelica, in programma l’8 gennaio e valida per la 2ª giornata di ritorno. La sosta invernale è stata spezzettata in due blocchi: 5 giorni di riposo assoluto per Natale e Santo Stefano, concessi dopo l’1-1 esterno con la Pistoiese di mercoledì scorso, e tre per Capodanno, dal 31 dicembre al 2 gennaio. Squadra al lavoro, dunque, ieri, oggi e domani, e, poi, dal 3 gennaio per provare a ripartire di slancio verso l’obiettivo confermato dei playoff.

Nessuna novità dall’infermeria. Ai lungodegenti Ciocci e Arboleda si sono uniti nelle ultime settimane Occhioni, Demarcus ed Emerson: la speranza è di recuperare almeno un paio di giocatori per la ripresa, nella consapevolezza che contro l’Ancona Matelica Canzi dovrà rinunciare anche a Renault, squalificato per un turno in seguito all’espulsione rimediata a Pistoia per doppia ammonizione.

