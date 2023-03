La lotta salvezza si fa sempre più serrata. Se l’Olbia si riprende la scena e in classifica col successo nello scontro diretto col San Donato Tavarnelle, piegato in casa 2-0 grazie ai gol di La Rosa e Dessena, le antagoniste non mollano di un centimetro.

Così, nel girone B di Serie C, a 6 giornate dalla fine della stagione regolare ci sono 10 formazioni in 12 punti, tra i 27 del fanalino di coda Montevarchi e i 39 della Fermana. Con la squadra di Roberto Occhiuzzi a metà strada, a quota 34, a +3 sui playout. Appaiata alla Torres ma avanti in classifica per scontri diretti. «Bisogna conquistare l'obiettivo gara dopo gara: mettiamoci in testa che ci aspetta un finale difficile», ha ribadito Occhiuzzi ieri, nel post partita col San Donato Tavarnelle. «Ora pensiamo alla Carrarese, avversario valido e costruito per stare in alto: dobbiamo farci trovare pronti».

I marmiferi, quarti della classe e imbattuti da 8 turni, arriveranno al “Nespoli” sabato, per un match che si preannuncia davvero interessante. All’andata la Carrarese la spuntò 1-0 con un gol realizzato solo al 90’, al termine di una gara molto equilibrata.

La stessa che potrebbe andare in scena al ritorno, occasione nella quale l’allenatore dell’Olbia potrà contare di nuovo su Ragatzu, Emerson e Brignani, assenti ieri per squalifica.

