Non solo campo. Spopolano sui social le immagini dell’Olbia che corre sugli sterrati nei pressi di Buddusò, sede da venerdì del ritiro precampionato in vista della stagione 2022/23 di Serie C.

Il lavoro aerobico, si sa, è importante quanto gli allenamenti con la palla al “Borucca”, e il nuovo allenatore Roberto Occhiuzzi non intende fare prigionieri. Tra i concetti preferiti dall’ex Cosenza, ripetuti più volte in occasione della presentazione alla stampa, spiccano l’umiltà, la dedizione e il sacrificio, indispensabili per ottenere quei risultati che dovrebbero portare l’Olbia ai payoff e riportare i bianchi nel cuore dei tifosi, la cui riconquista resta uno degli obiettivi principali della stagione, come sottolineato sia da Occhiuzzi, sia dal presidente Alessandro Marino.

Intanto, il gruppo attende Manuel Giandonato. Se King Udoh è a un passo dall’addio, il centrocampista abruzzese è destinato a raggiungere i compagni di squadra a Buddusò non appena avrà superato il Covid: da vedere se lascerà poi la Gallura, avendolo il club messo sul mercato. Quanto a Luca Palesi, ai box da aprile per la rottura del crociato, scaduto il 30 giugno il prestito all’Ancona Matelica tornerà a disposizione dell’Olbia, con la quale affronterà la parte finale del recupero fisico.

