All’indomani dello 0-0 di Terracina, i tifosi dell’Olbia si dividono tra quelli che vedono il bicchiere mezzo pieno e quelli che considerano invece il pareggio con l’ultima della classe un risultato da bicchiere mezzo vuoto.

La verità è che l’avversario lottava col coltello tra i denti per scongiurare la retrocessione anticipata, e che la squadra di Ze Maria non è riuscita a superare le resistenze dei laziali, rimasti in dieci negli ultimi 20’. Arrivati allo stadio “Colavolpe” per conquistare i 3 punti e ipotecare la salvezza, i bianchi hanno dovuto fare i conti con la maggiore determinazione dei padroni di casa e un pizzico di sfortuna (vedi il palo colpito da Ragatzu nella ripresa).

Il finale acceso, caratterizzato da diversi cartellini, ben esprime il peso della posta in palio nella sfida della 14ª giornata di ritorno, che se da una parte regala al Terracina il punto della speranza, dall’altra permette all’Olbia di confermare le quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e di affrontare la Sarnese giovedì al “Nespoli” con 38 punti in classifica e la consapevolezza che vincendo nel turno prepasquale la conferma della categoria potrebbe essere matematica.

