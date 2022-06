Si chiude con una doppia sconfitta l'ottima stagione del Rugby Olbia nel campionato di Serie C. I galluresi hanno sfiorato la prima storica promozione in B nazionale, ma hanno ceduto nella finale disputata contro i marchigiani della FiFa Security Unione San Benedetto. Dopo il 22-16 subito in casa, si prospettava un impegno difficile per gli olbiesi, che al campo Nelson Mandela di Porto D'Ascoli hanno lottato come sempre, ma non sono riusciti a ribaltare il risultato, cedendo 24-16 (16-16 all'intervallo). Come già nel match d'andata, i punti galluresi sono arrivati con a una meta di Jordan Armani trasformata da Marco Anversa e da tre calci piazzati tra i pali firmati dallo stesso allenatore-giocatore degli olbiesi.

Per i marchigiani, che festeggiano la seconda promozione in Serie B dopo quella del 1998/99, sono arrivate le mete di Palavezzati e Del Prete e quattro piazzati di Alesi.

© Riproduzione riservata